Председатель Верховной Рады Андрей Парубий настаивает на необходимости начать дискуссию о деятельности Украинской поместной православной церкви после получения томоса.

Об этом спикер сказал на согласительном совете, сообщает Укринформ.

«Я получил информацию от Вселенской патриархии, что синод уже утвердил рабочую дату проведения всеукраинского объединительного собора, который состоится в Киеве и воссоздаст единую поместную Украинскую православную церковь, а также изберет предстоятеля. В этом контексте, я убежден, нам необходимо начать дискуссию о том, как будет работать и действовать Украинская поместная церковь после томоса», - сказал Парубий.

В частности, он предлагает, чтобы новая поместная православная церковь могла использовать для богослужений Собор Святой Софии в Киеве - по его словам, самый главный собор украинского православия.

«Я убежден, что Собор Святой Софии должен стать главным собором Украинской поместной православной церкви», - отметил спикер.

Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата разработал проект устава для автокефалии Украинской православной церкви.