Председательствующая в деле об увольнении Романа Насирова судья Окружного административного суда Киева Наталья Клименчук пояснила мотивы решения суда об отмене распоряжения Кабмина об его увольнении с должности главы Государственной фискальной службы, сообщает «Судебно-юридическая газета».

«Поскольку новость о принятии Окружным административным судом города Киева решения о признании противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров Украины об увольнении Насирова с должности главы Государственной фискальной службы, восстановлении его в указанной должности вызвала сильный общественный резонанс, я, как председательствующий в таком деле судья, считаю необходимым дать комментарий, который раскроет основные мотивы принятия такого решения и, надеюсь, убедит общественность в его обоснованности, в которой я не сомневаюсь.

Так, в феврале 2018 года судом было открыто производство по иску Р. Насирова, в котором ставился вопрос в том числе о признании противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров Украины об увольнении истца с должности главы Государственной фискальной службы, восстановлении его в должности.

Так долго дело рассматривалось в связи с объективной причиной — чрезмерной нагрузкой судей Окружного административного суда города Киева.

Что касается сути спора, то прежде всего необходимо отметить, что, согласно статье 2 КАС Украины, целью административного судопроизводства является эффективная защита прав, свобод и интересов в том числе физических лиц от нарушений со стороны субъектов властных полномочий. При этом подлежат оценке обстоятельства принятия такими субъектами решений, кроме прочего, на основании, в пределах полномочий и в способ, предусмотренный Конституцией и законами Украины, обоснованно, добросовестно, рассудительно.

Обжалуемое решение об увольнении Насирова основывается исключительно на обстоятельстве наличия у истца двойного гражданства.

В своем иске Насиров утверждал об отсутствии такого факта, как наличие у него двойного гражданства, и поэтому считал обжалуемое решение противоправным и таким, что подлежит отмене в судебном порядке.

В том числе истец настаивал на нарушении процедуры принятия обжалуемого решения, так как в нарушение установленного законом порядка его принятию не предшествовало соответствующее представление премьер-министра Украины об его увольнении.

Согласно ч. 2 статьи 77 КАС Украины, именно на ответчиков возложена обязанность доказывания правоты принятых ними решений в делах о признании их противоправности.

Судом было установлено, что единственным документом, в котором упоминается наличие у истца двойного гражданства, является адресованное министру финансов Украины письмо посольства Великобритании, в котором говорится о предоставлении НАБУ некой информации относительно Р. Насирова, в том числе той, что касается его британского гражданства. Также указано, что материалы, которые подтверждают этот факт, будут предоставлены согласно международных Конвенций.

Стоит отметить, что такое письмо само по себе вызывает сомнения, поскольку, хоть его отправителем и указанно посольство Великобритании, оно не подписано уполномоченным послом.

Кроме того, важно обратить внимание, что письмо свидетельствует о якобы существовании материалов, подтверждающих двойное гражданство истца, которые должны были быть переданы украинским властям в дальнейшем.

Так, суд не единожды ставил перед ответчиками вопрос о наличии документов, которые подтверждали бы наличие факта двойного гражданства Р. Насирова, о которых в том числе могла идти речь в указанном письме, поскольку именно наличие у них соответствующих материалов на момент принятия решения об увольнении истца, подтверждающих это, могло бы свидетельствовать о его правомерности. Между тем суду таких документов предоставлено не было, а ответчиками подтверждено, что они располагают исключительно информацией, указанной в таком письме посольства Великобритании.

Соответственно, у суда при рассмотрении дела не было оснований для установления факта двойного гражданства Насирова, в связи с чем был сделан вывод о безосновательности увольнения истца.

Кроме того, основанием удовлетворения иска послужило прямое нарушение порядка принятия решение об увольнении главы Государственной фискальной службы, которое, согласно нормам действующего законодательства, может иметь место исключительно на основании решения Кабинета Министров Украины. Этому должно предшествовать внесение премьер-министром Украины соответствующего представления. Вместе с тем при рассмотрении дела судом было установлено, что премьер-министром Украины представления об увольнении Насирова на рассмотрение Кабинета министров Украины не вносил. Это подтверждает несоответствие обжалуемого решения требованиям указанной выше статьи 2 КАС Украины и в очередной раз свидетельствует о противоправности обжалуемого решения».

«К указанному выше стоит лишь добавить, что согласно статье 235 Кодекса законов о труде Украины, суд при установлении обстоятельств незаконного увольнения лица, обязан восстановить его в должности на предыдущей работе, что и было сделано решением суда от 11 декабря 2018 года», — отметила Наталья Клименчук.

Также Наталья Клименчук в ответ на вопрос о возможных угрозах суду в связи с рассмотрением этого дела отметила, то ни о чем подобном ей неизвестно: «Никаких угроз подобного рода я не получала, а вся судебная коллегия рассматривала дело беспристрастно и непредвзято, руководствуясь исключительно своим внутренним убеждением, согласно нормам действующего законодательства».

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и постановил выплатить ему омпенсацию в 184 тысячи гривен.

Правительство намерено обжаловать это решение.

Кабмин уволил Насирова 31 января.

По данным СМИ, Насиров впервые в истории независимой Украины уволен за двойное гражданство.

10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.