Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили участника сети интернет-провокаторов, который по заданию РФ распространял в соцсетях фейковые сообщение для распространения паники среди населения Украины после введения военного положения, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что житель города Каменское на Днепропетровщине распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили электронную переписку злоумышленника с гражданами РФ и жителями временно аннексированной АР Крым, которые ставили перед ним задачи по распространению провокационных материалов. «Указания» российских кураторов предусматривали, в частности, публикацию статей по «правомерности» действий Военно-морских сил РФ вблизи Керченского пролива и осуждению действий украинских моряков.

Сотрудники СБ Украины установили, что после введения военного положения на территории нескольких областей Украины от русских было получено задание по распространению ложных материалов. Кураторы из РФ рассылали фейковую информацию якобы от украинской власти с указаниями по «использованию для военных нужд» автомобилей с иностранной регистрацией, фейковые фотографии пустых продуктовых прилавков магазинов на территории Украины, больших очередей на автозаправочных станциях, повесток из военных комиссариатов в рамках общегосударственной мобилизации.

СБУ получила информацию о создании сети таких интернет-провокаторов в нашей стране. По замыслу российских спецслужб, привлечение именно жителей Украины к распространению деструктивных материалов позволяет адаптировать их для граждан нашей страны и создать иллюзию «правдивости» сообщений.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия для установления лиц кураторов и участников сети интернет-провокаторов.

Как сообщал ForUm, в Украине с 14:00 26 ноября введено военное положение. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).