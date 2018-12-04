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В сессионном зале Киевсовета установлен флаг Военно-морских сил Украины в знак поддержки военнопленных моряков. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«Цивилизованный мир сегодня должен быть единственным в своих требованиях и добиваться освобождения украинских моряков и возвращения украинских судов», - заявил Кличко во время открытия заседания Киевсовета.

«Сегодня в сессионном зале Киевсовета установлен флаг Военно-морских сил Украины в знак поддержки наших моряков, которые находятся в плену в России и для привлечения внимания мира к таким пиратским и диким действиям Российской Федерации», - заявил Кличко.  

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.
ForUm

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