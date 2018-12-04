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Россия не предоставила Европейскому суду по правам человека в установленные сроки информацию о пленных украинских моряках.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он напомнил, что Европейский суд по правам человека принял решение о предоставлении Россией немедленной информации об украинских моряках.

«Согласно той информации, которой я владею, Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила», - подчеркнул Президент.

Порошенко также сообщил, что в связи с актом агрессии России против Украины в Азовском море готовится иск в международный суд ООН. «Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства», - отметил он.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.
ForUm

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