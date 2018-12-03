Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко официально запросила информацию о вероятном пребывании народного депутата от «Самопомочи» Семена Семенченко в Грузии с дипломатическим паспортом. Она заявила об этом во время согласительного совета парламента 3 декабря, передает 112 Украина.

«Я буду неискренна, если не упомяну еще один важный момент и публично не обращусь сейчас к уважаемым коллегам из «Самопомочи» с официальным запросом: правда ли то, что народный депутат Семенченко с дипломатическим паспортом находился в эти дни в Грузии, где он попал в серьезную передрягу? Я хочу обратиться к председателю ВРУ также с депутатским запросом и обращением», - сказала Геращенко.

Она добавила, что не могли задержать нардепа с дипломатическим паспортом, но выразила желание получить информацию о том, «было ли зафиксировано то, что он находился с людьми, у которых было нелегальное оружие».

Со своей стороны заместитель председателя депутатской фракции «Самопомочи» Руслан Сидорович заявил, что Семен Семенченко действительно находится в Грузии, но он «непричастен к задержанию граждан».

«Наш коллега по фракции Семен Семенченко на сегодняшний день действительно находится в Грузии, но его никто не задерживал... Единственное, к чему имеет отношение наш коллега Семен Семенченко, к тем гражданам, которые были задержаны, - это совместное участие в АТО. Этому есть масса доказательств», - сказал Сидорович.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси в ходе спецоперации задержаны 6 граждан Украины и 1 гражданин Грузии, они прибыли в страну 27 ноября, и сейчас выясняются цели их визита. Во время задержания, по сообщению МВД Грузии, были изъяты пистолеты «Берета» и «Макаров», автоматическое ручное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины подтвердил задержание 6 граждан Украины в Тбилиси, им уже назначены адвокаты.

Отметим, советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил на своей странице в Facebook, что нардеп Семен Семенченко якобы находился в Грузии, представляясь заместителем председателя оборонного комитета ВР и используя дипломатический паспорт.