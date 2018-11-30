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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Евросоюз к более жестким санкциям в отношении России.

«Инцидент в Керченском проливе еще раз продемонстрировал, что РФ является агрессором и оккупантом», -заявил Гройсман в интервью немецкому изданию Die Welt.

По его мнению, в отношении российской стороны необходимы зеркальные меры, передает DW.

«Если Россия «незаконно задерживает наши корабли и отправляет в тюрьму наших военнослужащих ВМС», то следует «задержать российские суда», - заявил Гройсман.

Кроме того, украинский премьер-министр раскритиковал «Северный поток – 2».

«Этот проект «наносит ущерб не только Украине, но целому континенту», - подчеркнул он.  

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке.  Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».
ForUm

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