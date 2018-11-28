В столичном торговом центре Ocean Plaza активисты снова подожгли дымовые шашки, из-за чего были эвакуированы посетители и сотрудники ТРЦ. Об этом сообщается на странице торгового центра в Facebook.

«Торговый центр Ocean Plaza подвергается неправомерным нападениям со стороны представителей радикальной организации. Сегодня во время акции в ТРЦ были захвачены рабочие места администраторов информационной стойки, что препятствовало нормальному функционированию ТРЦ», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что служба безопасности ТРЦ совместно с вызванными сотрудниками полиции пытается удержать ситуацию без вступления в конфликт.

«Несмотря на то, что во время акции участники заявляли, что не препятствуют деятельности арендаторов, не несут угрозы здоровью и жизни посетителей и сотрудников ТРЦ, в 18:00 в помещении ТРЦ снова подожгли дымовые шашки, сейчас проводится эвакуация. О дальнейшем режим работы ТРЦ сегодня будет сообщено позже», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 26 ноября неизвестный забросал дымовыми шашками торгово-развлекательный центр Ocean Plaza из-за чего были эвакуированы сотрудники и посетители ТРЦ.

Утром 27 ноября активисты националистических организаций заблокировали работу ТРЦ.

28 ноября члены националистической организации «Сокол» снова пришли в ТРЦ. Активисты заявили, что берут его «под свой контроль». Националисты требуют закрыть ТРЦ, который, по их данным, принадлежит российским бизнесменам.