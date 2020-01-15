Аварийные бригады «Киевтеплоэнерго» утром 15 января завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода на улице Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza, сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

«С момента обнаружения повреждения вечером 13 января три бригады «Киевтеплоэнерго» работали в круглосуточном режиме. Было осуществлено разрытие места повреждения, демонтаж поврежденного трубопровода, выполнены работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопроводов, заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 9:00 завершено заполнение системы теплоносителем и переключение клиентов на постоянный источник питания ТЭЦ-5. Одновременно начнутся работы по восстановлению асфальтового покрытия.

Как сообщал ForUm, 13 января в Голосеевском районе столицы на улице Антоновича произошел прорыв трубы теплосети. Горячая вода из теплосети попала в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Людей эвакуировали.

В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 госпитализированы. На месте работают профильные службы, полицейские обеспечивают охрану места происшествия.

По данному факту прокуратурой внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение при проектировании или строительства правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать таких правил, если это создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего).