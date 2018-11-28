В среду, 28 ноября, члены националистической организации «Сокол» снова пришли в киевский ТРЦ Ocean Plaza. В настоящее время около 200 человек в черной одежде с флагами своей организации находятся внутри магазина, сообщают Вести.

«Мы берем Ocean Plaza под свой контроль», - заявили активисты.

Националисты требуют закрыть ТРЦ, который, по их данным, принадлежит российским бизнесменам. «Мы требуем прекратить финансирование терроризма и убийства украинских солдат за счет средств, которые выводятся из Украины через этот торговый центр», - говорят они.

Около 12:30 в ТРЦ прибыло несколько десятков правоохранителей. Полицейские окружили протестующих, после чего начали выводить из торгового центра. Была попытка драки, однако копы оперативно ее предотвратили. В данное время внутри помещения остается большое количество протестующих националистов.

Напомним, во вторник, 27 ноября, в Киеве под зданием ТРЦ Ocean Plaza собрались представители националистических организаций. Активисты жгут файеры, а также принесли под торговый центр шины и разрисовали окна краской.