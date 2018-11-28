также в разделеСтолица
Кабмин передал Андреевскую церковь Вселенскому патриархату 5
Задержан поджигатель Андреевской церкви 41
«Минером» столичных вокзалов может быть 15-летний подросток 81
Информация о минировании ж/д вокзалов в Киеве не подтвердилась 14
В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли Центральный и Южный ж/д вокзалы 57
Активисты обложили шинами ТРЦ Ocean Plaza и разрисовали главный вход 474
В Киеве активисты заблокировали работу ТРЦ Ocean Plaza 178
Киеву обещают понижение температуры и гололедицу 140
Задержавшим вандалов копам снова достались подарки от Кличко 46
В Киеве трое мужчин украли кабель правительственной связи 65
Столичный ТРЦ Ocean Plaza забросали дымовыми шашками 97
Центр Киева наводнили крысы 64
В Бортничах заживо сгорела женщина 41
В Киеве две девушки на автомобилях устроили «дуэль» на дороге 233
Список киевских улиц, на которых сегодня будет ограничено движение 30
Персонал столичного детского садика попал в громкий скандал 31
Кличко об открытии KFC в Доме профсоюзов: Это очень большая ошибка 65
Из-за подготовки к Новому году в центре Киева ограничат движение 25

В среду, 28 ноября, члены националистической организации «Сокол» снова пришли в киевский ТРЦ Ocean Plaza. В  настоящее время около 200 человек в черной одежде с флагами своей организации находятся внутри магазина, сообщают Вести.

«Мы берем Ocean Plaza под свой контроль», - заявили активисты.

Националисты требуют закрыть ТРЦ, который, по их данным, принадлежит российским бизнесменам. «Мы требуем прекратить финансирование терроризма и убийства украинских солдат за счет средств, которые выводятся из Украины через этот торговый центр», - говорят они. 

Около 12:30 в ТРЦ прибыло несколько десятков правоохранителей. Полицейские окружили протестующих, после чего начали выводить из торгового центра. Была попытка драки, однако копы оперативно ее предотвратили. В данное время внутри помещения остается большое количество протестующих националистов.

Напомним, во вторник, 27 ноября, в Киеве под зданием ТРЦ Ocean Plaza собрались представители националистических организаций. Активисты жгут файеры, а также принесли под торговый центр шины и разрисовали окна краской.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги