В Киеве неизвестный забросал дымовыми шашками торгово-развлекательный центр Ocean Plaza из-за чего были эвакуированы сотрудники и посетители ТРЦ, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Около 17 часов в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, на ул. Антоновича, 176, неизвестным лицом были брошены дымовые шашки, что привело к сильному задымлению в помещении ТРЦ (информация получена от пожарного поста на территории ТРЦ)», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате сработала пожарная сигнализация. Пожара не было. Никто не пострадал.

В то же время в пресс-службе Ocean Plaza сообщили о временном закрытии ТРЦ. «Уважаемые посетители, сегодня, 26 ноября в 17:00 по техническим причинам ТРЦ Ocean Plaza прекратил свою работу, в связи с чем посетители и работники ТРЦ были экстренно эвакуированы. Причиной временной приостановки работы ТРЦ стало задымление в галерее. Никакой угрозы жизни и здоровью посетителей и работников ТРЦ нет. Дым возник не по причине пожара. Информация о возобновлении работы ТРЦ будет опубликована в ближайшем времени», – сообщается на старание ТРЦ в Facebook.