Начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП «Киевтеплоэнерго» Александр Пелипишин заявил, что повреждение тепломагистрали на улице Антоновича возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве произошло потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

«Произошло повреждение тепловой магистрали диаметром 1000 мм, этот трубопровод построен в 1987 году, он уже отработал нормативный срок эксплуатации, и поэтому произошло такое повреждение», - заявил он.

Пелипишин отметил, что к этой тепломагистрали подключены около 3 тысяч потребителей. «В результате отключения этого участка для проведения ремонта, эти потребители остались без отопления, но в 7:00 утра мы переключили этих потребителей на другой теплоисточник», - отметил он и добавил, что у всех потребителей, подключенных к поврежденному участку теплосети, уже есть тепло и горячая вода.



Как сообщал ForUm, 13 января в Голосеевском районе столицы на улице Антоновича произошел прорыв трубы теплосети. Горячая вода из теплосети попала в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Людей эвакуировали.

В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 госпитализированы. На месте работают профильные службы, полицейские обеспечивают охрану места происшествия.

По данному факту прокуратурой внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение при проектировании или строительства правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать таких правил, если это создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего).