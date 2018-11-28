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Российская агрессия в Азовском море требует консолидированного ответа от Европейского Союза, включая сохранение и расширение санкций против РФ.

Такое убеждение высказал сопредседатель Комитета ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розатти во время слушаний в рамках празднования 5-й годовщины Революции достоинства, сообщает Укринформ.

«Мы не можем просто наблюдать за ситуацией и позволить России вести себя так грубо с соседями. Потому что это и наше соседство. Прежде всего, мы должны признать, что был акт агрессии против суверенного государства, которое является нашим соседом и ассоциированным партнером. Поэтому мы также несем ответственность. Это должны осознать страны-члены», - отметил депутат Европарламента.

Он выразил убеждение, что Европейский парламент должен выступить с мощным заявлением в контексте развития ситуации вокруг Азовского моря и Керченского пролива, и «правильное время» для такого заявления может наступить уже завтра, во время открытия пленарного заседания ЕП.

«Мы будем над этим работать. Это заявление должно четко определить, без каких-либо сомнений, кто является агрессором. Должен быть направлен мощный сигнал, что Европейский Союз не может принять такое поведение. И что это имеет последствия. Санкции должны быть продолжены. Как предлагалось, они должны быть распространены на всех людей, которые несут ответственность за приказы, которые отдавались для начала провокации в Азовском море, до высшего звена командования», - отметил европейский политик.

Розатти также отметил необходимость дальнейших экономических санкций. «Например, окончательно запретить проект «Северный поток-2». Мы должны сделать наверняка, чтобы президент Путин заплатил высокую цену за такие действия. Если он не заплатит такую ​​цену, если он будет видеть, что наш ответ и реакция является мягкой или зыбкой, это лишь заставит его делать больше (агрессии) - это очень понятно», - заявил евродепутат.

Он отметил, что ЕС должен координировать свои действия с НАТО, потому что события, которые разворачиваются рядом с границами Евросоюза, представляют угрозу для европейской безопасности.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».
ForUm

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