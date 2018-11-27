Сегодня в правительственной газете «Урядовый курьер» опубликовали указ президента Украины о введении военного положения на 60 суток с 14:00 26 ноября. Хотя вчера, 26 ноября, в Раде решили ввести военное положение на 30 дней, сообщает УНИАН.

Так, в пункте 3 указа говорится: «Предложить Президенту Украины ввести с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019 года».

Отметим, что 60 дней - срок, на который президент требовал изначально ввести военное положение, но после консультаций было принято решение сократить его наполовину - до 30 дней. Данное решение проголосовала Рада.

В свою очередь, в Кабмине уже заявили об ошибке.

В пресс-службе Кабмина подтвердили, что приказ опубликовали неверный. Сейчас готовят официальное опровержение, а завтра обещают напечатать документ, за который проголосовали депутаты.

«Выяснили. Ошибочно напечатано, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление о опровержении будет напечатано. Этот указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ», - написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в соцсети Facebook.

Согласно п. 2 ст. 190 регламента Верховной рады Украины, соответствующий указ президента Украины вступает в силу после его утверждения Верховной Радой, немедленно объявляется через средства массовой информации или обнародуется иным способом.



Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).