Правительство инициировало отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в газете «Урядовый курьер», сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.
Отмечается, что теперь документы Кабинета Министров, включая проект государственного бюджета Украины, будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти.
«Это обоснованно тем, что на печать и распространение газеты государство нецелесообразно тратит финансовые, материальные и человеческие ресурсы, в то время как вся информация о законах и подзаконных нормативных актах все равно дублируется на официальных сайтах органов исполнительной власти», – говорится в сообщении.
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