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Военные подразделения ОРДЛО приведены в повышенную боевую готовность. Об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, сообщает 112 Украина.

«На сегодняшний день все подразделения 1-го и 2-го армейского корпусов переведены на повышенный уровень боевой готовности», - отметил Скибицкий.

Он добавил, что Вооруженные силы России стянули в Ростовскую область 250 танков Т-62 из восточных регионов РФ.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.
ForUm

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