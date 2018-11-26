Российские пограничники захватили в плен более двух десятков украинских моряков во время атаки на корабли Военно-морских сил Украины возле Керченского пролива.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«Не менее шести раненых, более двух десятков военнопленных. Прямой акт агрессии РФ, ожидаем соответствующие решения СНБО. Через чрезвычайные события на Азове Президент Украины Петр Порошенко безотлагательно созвал военный кабинет. Агрессор только подтвердил захват судов и экипажей. Если это не момент истины для одобрения определенных решений - то есть риск что он никогда уже не наступит.

Напомним, 25 октября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения.

По данному факту Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».