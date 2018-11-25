Опубликовано видео тарана российскими военными украинского буксира «Яны Капу».
Видео размещено в YouTube.
Напомним, сегодня, 25 октября, в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.
Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение Керченским проливом в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.
После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.
По данному факту Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство.
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