Четвёртая неделя ноября была благоприятной для украинских фермеров, выращивающих овощи борщевого набора, поскольку цены на основные позиции этого набора имели позитивную динамику. По оценкам аналитиков EastFruit, борщевой набор, состоящий из лука, свеклы столовой, капусты, картофеля и моркови, подорожал за неделю на 8,8%.

Отметим, что в годовом измерении оптовые цены на эти продукты выросли уже намного более существенно – капуста и лук стоили в 3,5 раза дороже, чем годом ранее, морковь и свекла – на 50-80% дороже, а картофель – на 25-30% дороже.

Основную роль в росте стоимости борщового набора на прошлой неделе сыграло подорожание лука, которое продолжается с самого начала его уборки. При этом Украины оказалось страной с самыми быстрыми темпами роста цен на лук в регионе. За неделю украинский лук подорожал на 21%, несмотря на то, что ещё двумя неделями ранее многие участники рынка считали, что рост цен на лук себя исчерпал.

Почти также быстро росли оптовые цены на белокочанную капусту, хотя это самый поздних из убранных овощей, и в это время цены на неё обычно не растут. Морковь, свекла столовая и картофель на предыдущей неделе не дорожали.

Эксперты EastFruit отмечают, что основная причина роста цен на овощи борщового набора и картофель состоит в неурожае этих продуктов в Евросоюза и в сокращении посевных площадей под этими культурами в Украине вследствие нескольких кряду сезонов низких цен в Украине. В настоящее время большинство овощеводов Украины довольны ценами на продукцию, поэтому они не спешат с продажами продукции, что ещё более усиливает темпы роста цен.

Как сообщалось ранее, среднестатистический украинец тратит на продукты 3086 грн в месяц.