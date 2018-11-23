Сотрудники военной контрразведки установили, что в октябре 2018 во время пребывания в личных делах на территории страны-агрессора двое харьковчан были задержаны сотрудниками дорожно-патрульной службы и переданы представителям ФСБ.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, сотрудники вражеской спецслужбы пытались получить от украинцев подтверждение их мифических связей с СБУ.

«Не набрав необходимых «признаний», представители ФСБ под давлением заставили наших сограждан согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Дальнейшие инструкции от российских кураторов харьковчане должны были получать по телефону. По возвращении на родину мужчины сразу обратились в полицию и дали показания об обстоятельствах их вербовки спецслужбами РФ», - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что такие случаи не редкость и фиксируются также на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, на Луганщине сотрудники СБУ предупредили вовлечение нашего соотечественника в преступную деятельность в пользу «ЛНР». Оперативники спецслужбы установили, что в октябре 2018 накануне освобождения из исправительного учреждения региона житель Лисичанска был завербован так называемым «МГБ ДНР». Прибегнув к методам психологического давления, боевики заставили его согласиться на сотрудничество. По прибытии на подконтрольную украинской власти территорию Луганщины мужчина сначала должен был собрать и передать террористам информацию о дислокации и перемещения подразделений ВСУ и деятельности правоохранительных структур. Следующей задачей должно стать совершение в Лисичанске диверсии. А чтобы мужчина стал более сговорчивым, террористы угрожали нанести вред его беременной жене. Однако выполнить поручение боевиков мужчина не успел, так как стал объектом внимания украинской спецслужбы.

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Сейчас он дает показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных задач.

Служба безопасности в очередной предупреждает граждан, что в поле зрения разведывательных органов страны-агрессора, а также пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях Украины, может попасть каждый. Напоминаем, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет.