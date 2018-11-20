Шторм, разыгравшийся на Черном море, сорвал планы контрабандистов тайно переправить в Болгарию огромную партию сигарет, пишет Думская.

По данным Госпогранслужбы, утром 19 ноября неподалеку от Одессы чуть не произошла трагедия. Высокие волны и ураганный ветер повредили буксир «Параллель». Из-за трещины в корпусе моторный отсек начала заливать вода, поэтому экипаж подал сигнал бедствия. Судно находилось всего в 9 милях от берега в районе Тендеровской косы, поэтому четырех моряков в считанные минуты подобрал проходивший мимо танкер «Аркадия».

Позднее они пересели на катер морской охраны Госпогранслужбы Украины, который прибыл на сигнал SOS. Пограничникам спасенные моряки рассказали, что держали курс на Скадовск.

По данным источников издания, когда шторм усилился и дальнейшее движение стало угрожать жизни экипажа, моряки отцепили баржу, на которой находилось 10 тысяч коробов, в каждом из которых по 500 пачек сигарет.

Отмечается, что баржа UDP-DM-2309-УДП не первый раз попадается борцам с контрабандой. В июле прошлого года баржу задержали в Николаеве, когда на нее перегружали с теплохода Hermes больше миллиона пачек сигарет. Потом, правда, арест с судна почему-то сняли.

Буксир «Параллель», напомним, приписан к Измаилу. По данным АИС, примерно в 3 ночи он вышел из Херсона и направился на запад. Потом команда отключила транспондер. В 9:00 буксир подал сигнал SOS, который принял Государственный морской спасательно-координационный центр в Одессе. Уже через 11 минут в штормовое море вышли спасательные катера ПРК-01 и ПРК-02. Из-за высокой волны они не могли развить максимальную скорость, поэтому прибыли к месту происшествия примерно через час.

К этому моменту возле терпящего бедствие буксира уже находился танкер «Аркадия», который снял экипаж в составе шести человек. Это произошло в 10:17.

Вечером баржу прибило к берегам Одессы.

«По слухам, баржа везла сигареты из оккупированного Крыма, а принадлежит она бывшему депутату Одесского горсовета от Партии регионов Александру К.», - говорится в материале.