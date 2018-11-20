также в разделеОбщество
В Украине рождается почти вдвое меньше граждан, чем умирает 15
«Евробляхеры» перекрыли трассу Одесса-Киев 36
Ассоциация водоканалов бьет тревогу: Украина может остаться без питьевой воды 58
МВД показало вертолеты для спасателей и Нацгвардии 41
«Евробляхеры» блокировали погранпереход на белорусско-украинской границе 22
Пранкеры пытаются дискредитировать Украину в США 28
МИД вступился за брата кандидата РФ на пост главы Интерпола 36
20-й штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа 23
Брат кандидата от РФ на пост главы Интерпола представляет Украину в ОБСЕ 75
19 ноября. Картина дня 62
«Евробляхеры» анонсировали всеукраинскую акцию протеста 53
Супрун запустила флешмоб против Amazon за продажу товаров в «ДНР» 24
Дело Мартыненко: Завершено расследование в отношении еще двух фигурантов 21
Дело Тумгоева: Луценко не видит оснований для отстранения Енина 17
У ГПУ есть материалы на 20 нардепов, которые незаконно берут компенсацию на жилье 24
Омеляну вернули загранпаспорта 14
ФСБ задержала в Азовском море катер с украинскими рыбаками 56
ГПУ: Экс-министр Захарченко и его окружение отмыли 10 миллиардов 23

Шторм, разыгравшийся на Черном море, сорвал планы контрабандистов тайно переправить в Болгарию огромную партию сигарет, пишет Думская.

По данным Госпогранслужбы, утром 19 ноября неподалеку от Одессы чуть не произошла трагедия. Высокие волны и ураганный ветер повредили буксир «Параллель». Из-за трещины в корпусе моторный отсек начала заливать вода, поэтому экипаж подал сигнал бедствия. Судно находилось всего в 9 милях от берега в районе Тендеровской косы, поэтому четырех моряков в считанные минуты подобрал проходивший мимо танкер «Аркадия».

Позднее они пересели на катер морской охраны Госпогранслужбы Украины, который прибыл на сигнал SOS. Пограничникам спасенные моряки рассказали, что держали курс на Скадовск. 

По данным источников издания, когда шторм усилился и дальнейшее движение стало угрожать жизни экипажа, моряки отцепили баржу, на которой находилось 10 тысяч коробов, в каждом из которых по 500 пачек сигарет.  

Отмечается, что баржа UDP-DM-2309-УДП не первый раз попадается борцам с контрабандой. В июле прошлого года баржу задержали в Николаеве, когда на нее перегружали с теплохода Hermes больше миллиона пачек сигарет. Потом, правда, арест с судна почему-то сняли.

Буксир «Параллель», напомним, приписан к Измаилу. По данным АИС, примерно в 3 ночи он вышел из Херсона и направился на запад. Потом команда отключила транспондер. В 9:00 буксир подал сигнал SOS, который принял Государственный морской спасательно-координационный центр в Одессе. Уже через 11 минут в штормовое море вышли спасательные катера ПРК-01 и ПРК-02. Из-за высокой волны они не могли развить максимальную скорость, поэтому прибыли к месту происшествия примерно через час.

К этому моменту возле терпящего бедствие буксира уже находился танкер «Аркадия», который снял экипаж в составе шести человек. Это произошло в 10:17.

Вечером баржу прибило к берегам Одессы.

«По слухам, баржа везла сигареты из оккупированного Крыма, а принадлежит она бывшему депутату Одесского горсовета от Партии регионов Александру К.», - говорится в материале.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги