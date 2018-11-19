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Генпрокурор Юрий Луценко не исключает, что в ближайшее время может вносить новые представления на народных депутатов, в частности, тех, кто незаконно получает денежную компенсацию на жилье в Киеве.

Об этом он сказал после заседания регламентного комитета, отвечая на вопрос о подготовке новых представлений на нардепов, передает Украинская правда.

«Я объявлю о представлении, когда подпишу их после экспертизы юридического департамента. Однако раз я уже сегодня депутатам проанонсировал, то скажу и вам, что сегодня в ГПУ - и насколько я знаю, и в САП - есть материалы, по которым у нас будет достаточно сложная ситуация. Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве и в зоне 30 километров», - сказал Луценко.

Он добавил, что со своей депутатской жизни помнит, что «депутаты – небедные люди».

«(Те, кто берет незаконно компенсацию, - ред.) принадлежат фактически почти ко всем фракциям. Поэтому как будет кворум комитета с их необходимостью воздерживаться от голосования из-за конфликта интересов, находясь в одной фракции с фигурантом, мне трудно сказать. Придется ходить или по одному, или сразу выходить в зал Верховной Рады», - сказал Луценко.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что 170 народных депутатов получают государственную компенсацию на аренду жилья в Киеве, из них 120 задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 имеют жилье в столице или элитном пригороде.
ForUm

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