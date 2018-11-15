Со вчерашнего дня в Киеве из-за гололедицы пострадал 41 человек. Также зафиксирован первый случай обморожения.

Об этом в комментарии 44.ua сообщил начальник оперативно-диспетчерского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Рогов.

«За минувшие сутки зарегистрирована 41 травма, связанная с гололедицей. К счастью, ни у кого из пострадавших нет серьезных травм», - рассказал Рогов.

Он также отметил, что из-за резких изменений погодных условий в городе начали фиксировать случаи обморожения. Так, вчера в больницу с обморожением доставили первого пострадавшего.

Напомним, утром 14 ноября в Киеве пошел снег. Из-за этого на дорогах города образовались пробки.

За день в столице произошло около 500 дорожно-транспортных происшествий.