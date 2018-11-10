В прошлом материале мы писали об уникальном доме-аэродроме Джона Траволты, доме с девятью с половиной ванных и гаражом для детских машин Джей Ло и домах Уилла Смита на Гавайях и в горах Санта-Моники.

Сегодня ForUm приоткроет тайну о самом дорогом доме в истории США, который был продан за полцены. О шикарном звездном особняке, который пользователи Сети назвали «стильным и не уютным». И о том, как же в реальности выглядит логово Железного человека.

На самом деле – ничего фантастического, но шикарно и интересно.

Самый дорогой дом приобрели Бейонсе и Джей Зи

В 2014 году семейство Картер (Бейонсе, Джей Зи и их дочь Блю Айви) купили в Беверли-Хиллс особняк с видом на Лос-Анджелес за 70 миллионов долларов, чем и опровергли слухи о разводе.

Дом с восемью спальнями, пятнадцатью ванными комнатами и кинотеатром очень напоминает шикарный морской лайнер.

В феврале 2017 года, Бейонсе объявила о своей второй беременности беременности. А уже 18 июня звездная пара стала счастливыми родителями двойни. Незадолго до этого радостного события, семейство Картер обзавелось самой дорогой виллой за всю историю Соединенных Штатов.

Четырехуровневый особняк в Бель-Эйр, со множеством спален, баров, кинотеатром и боулингом, продавался за 250 миллионов долларов, но Бейонсе и Джей Зи удалось скинуть цену более чем в половину – до 120 миллионов. Пара планировала поселиться в этом доме после рождения детей.

Позднее, в западных СМИ появилась новость, что звездное семейство арендовало на лето домик в Малибу за 400 тысяч долларов в месяц. Однако сейчас Бейонсе, Джей Зи и дети живут в самом дорогом доме Америки.

«Неуютный» дом Ким Кардашьян и Канье Уэста

В 2013 году, в ожидании первенца, Ким Кардашьян и Канье Уэст приобрели в Бель-Эйр роскошный особняк в итальянском стиле с двумя бассейнами и салоном красоты. Заплатила пара за этот дом почти за 11 миллионов долларов, а продала его значительно дороже.

Новый дом был куплен в 2014 году в Хидден-Хилс. 12 спален, собственный виноградник и гостевой домик, из которого Канье Уэст планировал сделать музыкальную студию. Но ремонт затянулся на три года. Купленный за 20 миллионов особняк, на момент заселения, был оценен в 60 миллионов.

Ким Кардашьян в восторге от особняка, а вот пользователи Сети не в восторге от интерьера. Говорят, что он «неуютный и необжитый». Но прошло меньше года, как семья заселилась, у них еще все впереди.

«Железный человек» Роберт Дауни-младший живет на… мельнице

Главный супергерой Голливуда Роберт Дауни-младший приобрел дом в Малибу за скромные, как по меркам Голливуда, 3,5 миллиона долларов. Всего три спальных комнаты и небольшая площадь в 315 квадратных метров.

Вилла Роберт Дауни находится недалеко от особняка Тони Старка. А точнее, вилла расположена к югу от Поинт Дум, где в цифровом виде был создан дом Железного человека.

На случай визитов в самый яблочный город Америки, актер прикупил в Лонг-Айленде, на Ист-Хэмптоне. Этим жилищем в элитном районе Нью-Йорка стал садовый павильон в виде мельницы, построенный в 1880-х годах. Павильон обрастал пристройками, а после «работы» над ним известного дизайнера Джо Наэма превратился в шикарное жилье для семьи Дауни.

To be continued…

Это не все причуды знаменитостей. Бывают и другие странности. Как вам, например, имея настоящий замок самая экстравагантная певица живет в съемном доме. Или наоборот, оскароносный актер сдает свою звездную виллу в аренду. И самый экологический особняк самого «электрического» человека. Следите за нашими публикациями.