На дороги Украины в рамках совместного проекта КМЕС «Управляй» и Нацполиции запустили «автобус-призрак» с целью привлечения внимание водителей и пешеходов к безопасности дорожного движения.

Народный депутат Сергей Лещенко попал в ДТП под Киевом.

Президент Украины Петр Порошенко не принял заявление генерального прокурора Юрия Луценко об отставке. Тут заявил, что вынужден работать дальше.

Следствие выдвинуло 12 версий относительно заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк, но основными являются три.

Служба безопасности узнала, кто «выиграет» псевдовыборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и возглавит так называемые «ДНР» и «ЛНР». В СБУ подчеркивают ответственность за участие в организации псевдовыборов.

В Украину вернулись еще трое украинских моряков с судна Mekong Spirit, задержанного больше года назад в Греции.

Епископы Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября провести встречу с Президентом Петром Порошенко.

Новые финансовые санкции против России, объявленные 8 ноября Министерством финансов США, впервые на официальном уровне признают, что Россия имеет полный контроль над ситуацией на оккупированной части востока Украины.

Уголовное производство факту нападения на председателя общественной организации «Небайдужі» и бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко передали в Киев из-за подозрений о сговоре между нападавшими и отдельными правоохранителями, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в РФ из-за задержания полковника австрийской армии по подозрению в работе на российскую военную разведку. Задержанный полковник признался в шпионаже.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал народных депутатов принять изменения в закон о Кабинете Министров, которые будут предусматривать расширение полномочий главы правительства.