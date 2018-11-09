также в разделеОбщество
Нацбанк пересаживается на электромобили 10
В Украине могут запретить левые повороты на скоростных трассах 11
Заморозки и туманы: синоптик сделала прогноз на выходные 13
«Секс-скандал» с Варченко: за дело взялась военная прокуратура 21
Труба прервал отпуск из-за скандала в ГБР 10
Суд назначил заседание по делу Труханова 12
Врачи оказали помощь и отпустили пострадавшую в ДТП помощницу Лещенко 20
Дуда просил Порошенко вмешаться в дело Кладбища орлят 10
На дороги Украины выпустили «автобус-призрак» 44
Полиция задержала банду подрывников банкоматов, среди них – девушка 32
САП собирала информацию о членах Кабмина Гройсмана 18
Крысина возвращают в СИЗО 16
На Полтавщине за взятку сбушнику задержали «криминального авторитета» 20
СБУ: Организаторам выборов в ОРДЛО грозит до 15 лет тюрьмы 152
В УПЦ МП планируют встретиться с Порошенко 59
СБУ узнала результаты «выборов» в ОРДЛО 181
Отопительный сезон стартовал в 95% украинских городов 27
Секс-скандал: Студентка призналась, что оклеветала сотрудника Нацполиции 57

На дороги Украины в рамках совместного проекта КМЕС «Управляй» и Нацполиции запустили «автобус-призрак» с целью привлечения внимание водителей и пешеходов к безопасности дорожного движения. 

Народный депутат Сергей Лещенко попал в ДТП под Киевом.

Президент Украины Петр Порошенко не принял заявление генерального прокурора Юрия Луценко об отставке. Тут заявил, что вынужден работать дальше.

Следствие выдвинуло 12 версий относительно заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк, но основными являются три

Служба безопасности узнала, кто «выиграет» псевдовыборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и возглавит так называемые «ДНР» и «ЛНР». В СБУ подчеркивают ответственность за участие в организации псевдовыборов.

В Украину вернулись еще трое украинских моряков с судна Mekong Spirit, задержанного больше года назад в Греции.

Епископы Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября провести встречу с Президентом Петром Порошенко.

Новые финансовые санкции против России, объявленные 8 ноября Министерством финансов США, впервые на официальном уровне признают, что Россия имеет полный контроль над ситуацией на оккупированной части востока Украины.

Уголовное производство факту нападения на председателя общественной организации «Небайдужі» и бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко передали в Киев из-за подозрений о сговоре между нападавшими и отдельными правоохранителями, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в РФ из-за задержания полковника австрийской армии по подозрению в работе на российскую военную разведку. Задержанный полковник  признался в шпионаже.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал народных депутатов принять изменения в закон о Кабинете Министров, которые будут предусматривать расширение полномочий главы правительства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги