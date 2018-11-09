Президент Украины Петр Порошенко не принял заявление генерального прокурора Юрия Луценко об отставке. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Президента, передает Интерфакс-Украина.
«Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов «за» отставку во время рейтингового голосования)», - сообщили в АП.
В Администрации Президента отметили, что перед генпрокурором Луценко «стоят важные задачи».
Как сообщал ForUm, 6 ноября во время выступления в Верховной Раде с докладом о расследовании дела Екатерину Гандзюк генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подает в отставку со своей должности.
Парламентская коалиция не поддержала его отставку. Рейтинговое голосование показало, что поддерживают заявление Луценко 38 депутатов.
Он счел это «вотумом доверия».
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