Президент Украины Петр Порошенко не принял заявление генерального прокурора Юрия Луценко об отставке. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Президента, передает Интерфакс-Украина.

«Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов «за» отставку во время рейтингового голосования)», - сообщили в АП.

В Администрации Президента отметили, что перед генпрокурором Луценко «стоят важные задачи».

Как сообщал ForUm, 6 ноября во время выступления в Верховной Раде с докладом о расследовании дела Екатерину Гандзюк генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подает в отставку со своей должности.

Парламентская коалиция не поддержала его отставку. Рейтинговое голосование показало, что поддерживают заявление Луценко 38 депутатов.

Он счел это «вотумом доверия».