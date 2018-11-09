Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который на днях подал заявление об отставке, заявляет, что продолжит работать на своей должности. Луценко объяснил, что Президент Петр Порошенко вернул его заявление без удовлетворения, передает Радио Свобода.

В эфире телеканала «Прямой» вечером 9 ноября на вопрос, остается ли Луценко в должности, он ответил: «Короткий ответ: да».

«Если мне высказал парламент недоверие аж 38 голосами, а это означает вотум доверия, тогда я вынужден работать дальше», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 6 ноября во время выступления в Верховной Раде с докладом о расследовании дела Екатерину Гандзюк генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подает в отставку со своей должности.

Парламентская коалиция не поддержала его отставку. Рейтинговое голосование показало, что поддерживают заявление Луценко 38 депутатов.

Он счел это «вотумом доверия».

9 ноября стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко не принял заявление Луценко.