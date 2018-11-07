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Более тысячи жителей Херсона, области и граждан, приехавших из других регионов Украины, пришли на церемонию прощания с управляющей делами Херсонского городского совета, активисткой Екатериной Гандзюк.

Церемония проходила во Дворце молодежи и студентов. Из-за большого количества людей, пожелавших проститься с активисткой, церемонию начали не в 14:00, как было запланировано, а на час раньше, сообщает УНИАН.

Возле гроба с телом Гандзюк вместе с ее родными и близкими постоянно находился городской голова Херсона Владимир Миколаенко. Оказать последние почести Гандзюк пришли представители городской и областной власти, депутаты разных уровней, общественные активисты.

Церемония прощания продлилась до 15:00.

Фото: УНИАН

Как сообщал ForUm, 4 ноября умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.

17 августа сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения. 

19 августа полицейские задержали еще трех граждан, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство Гандзюк. Всего по данному делу задержаны пять человек.

В связи с ее смертью уголовное производство было переквалифицировано с попытки убийства женщины на «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК. 

Национальная полиция передала дело Гандзюк в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

 
ForUm

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