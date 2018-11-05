Национальная полиция выполнила все необходимые следственные действия в рамках своих полномочий и по решению Генеральной прокуратуры Украины, которое было принято сегодня, 5 ноября, передала дело сотрудницы мэрии Херсона, активистки Екатерины Гандзюк в Главное следственное управление Службы безопасности Украины, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в пределах полномочий полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебной экспертизе, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.

Закончилось следствие в отношении 5-ти обвиняемых - это исполнители и организаторы преступления. Все материалы для объективного расследования переданы по решению ГПУ, в Главное следственное управление Службы безопасности Украины, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

«Это позволит следователям СБУ объединить производство и вести досудебное расследование с момента планирования до фактического окончания», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, 4 ноября умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.

17 августа сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения.

19 августа полицейские задержали еще трех граждан, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство Гандзюк. Всего по данному делу задержаны пять человек.

В связи с ее смертью уголовное производство было переквалифицировано с попытки убийства женщины на «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.

Адвокат Гандзюк Евгения Закревская заявила, что передача в суд дела против исполнителей нападения активистку в его нынешнем виде сделает невозможным привлечение к ответственности заказчиков убийства.