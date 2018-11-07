также в разделеОбщество
СБУ нашла у Елены Бережной слиток золота и письмо Лаврову 7
САП не будет ходатайствовать о продлении меры пресечения Омеляну 9
Прокуратура: Причина взрывов под Ичней – диверсия 30
Военные сбили два беспилотника, которые оказались учебными 25
Депутат-куратор сборной Закарпатья на сепаратистском турнире сложил мандат 15
Отныне заявку на оформление биометрического паспорта можно заполнить онлайн 27
Экстрадированного экс-главу «Мрии» отпустили под личное обязательство 45
Первый аукцион по продаже арестованного «Норд» провалился 18
Обнародовано видео уничтожения ДРГ боевиков под Светлодарском 48
ГПУ просит Раду разрешить арест нардепа Березкина 47
В Херсоне простились с Гандзюк 38
НАПК: Сыроид купила у мужа внедорожник за 10 гривен 56
Активисты забросали файерами и разрисовали главк полиции Херсонщины 27
Президент подписал закон о криминализации незаконного пересечения границы 50
Сущенко этапировали в Кировскую колонию 21
С начала года от кори в Украине умерли 15 человек 26
Филарет будет просить Раду переименовать УПЦ МП 58
В Тернополе второй день подряд бастуют частные перевозчики 41

Сегодня, 7 ноября, военные прокуроры совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве задержали за получение взятки начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск - заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Военные прокуроры Киевского гарнизона совместно с сотрудниками «К» СБУ в Киеве задержали за получение «взятки» полковника Г., который занимает должность начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины, которое подчинено непосредственно Генеральному штабу Вооруженных сил Украины», – написал он.

По словам Матиоса, указанный «пастырь» наших военных требовал и получил 1000 долларов США за влияние на принятие решения соответствующими военными должностными лицами по перемещению военнослужащего из одной воинской части в другую.

«Какие «морально-психологические» кадры – такие и печальные «достижения» в противодействии ПТСР и психологических проблем среди наших военных. Будем бить эту скалу бездушия и дальше», – сообщил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги