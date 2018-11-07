Сегодня, 7 ноября, военные прокуроры совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве задержали за получение взятки начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск - заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Военные прокуроры Киевского гарнизона совместно с сотрудниками «К» СБУ в Киеве задержали за получение «взятки» полковника Г., который занимает должность начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины, которое подчинено непосредственно Генеральному штабу Вооруженных сил Украины», – написал он.

По словам Матиоса, указанный «пастырь» наших военных требовал и получил 1000 долларов США за влияние на принятие решения соответствующими военными должностными лицами по перемещению военнослужащего из одной воинской части в другую.

«Какие «морально-психологические» кадры – такие и печальные «достижения» в противодействии ПТСР и психологических проблем среди наших военных. Будем бить эту скалу бездушия и дальше», – сообщил он.