В связи со смертью советника мэра Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк было переквалифицировано производство с попытки убийства женщины на умышленное убийство. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган и отчиталась о ходе расследования этого преступления, передает 112 Украина.

«По факту покушения на убийство ГУ Нацполиции в Херсонской области было открыто уголовное производство. Правоохранителями установлены 5 лиц, которые объективно подозреваются в организации и совершении преступления, и всем судом была избрана меры пресечения. Сейчас под стражей находятся С. Торбин и М. Грабчук, другим, в связи с сотрудничеством со следствием, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сейчас в этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование, во время которого были: допрошены 367 человек; назначена и проведена 21 экспертиза, проведено 9 обысков и 26 осмотров».

«Кроме того, центральным управлением СБ Украины проводится досудебное расследование по факту определения заказчика указанного преступления. В связи с эти 28 октября С. Торбина из Херсонского СИЗО для проведения следственных действий направили в центральное управление СБУ в г. Киев», - добавила Сарган.

Как сообщалось ранее, 4 ноября умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.