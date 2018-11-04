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Умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национального корпуса Роман Чернышев, пишет Новое Время.

В комментариях сообщают, что активистка, которая недавно записала первое после полученных травм видео, скончалась вследствие оторвавшегося тромба.

В сообществе Кто заказал Катю Гандзюк? в Facebook заявили, что детали смерти Гандзюк будут обнародованы позже. "Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации", - говорится в сообщении.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне.

Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Основной заказчик нападения на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк пока не установлен.
ForUm

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