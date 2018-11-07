Жительница Северодонецка приговорена к пяти годам условно с испытательным сроком в два года за антиукраинские призывы в соцсети, сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Установлено, что в течение 2014-2015 годов она принимала активное участие в антиукраинских группах в социальной сети «Вконтакте», где распространяла информацию с призывами к изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем признания террористической организации «ЛНР» независимой республикой и присоединения части территории Украины к РФ.

«Учитывая тот факт, что во время досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого ей уголовного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности», - говорится в сообщении.

Северодонецкий суд признал ее виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года и применением специальной конфискации имущества.