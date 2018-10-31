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Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении директору субподрядной организации, занимавшейся реконструкцией лагеря «Виктория» в завладении бюджетными средствами (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Руководитель общества с ограниченной ответственностью подозревается в завладении частью средств, поступивших из местного бюджета на выполнение строительных работ в детском лагере», - сообщил прокурор области Олег Жученко.

Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1 млн 700 тыс. грн за выполнение условий договора в то время, как строительно-монтажные и другие работы эти предприятия не осуществляли.

Кроме того, руководителю фирмы правоохранители вручили ходатайство об изменении меры пресечения, а именно домашнего ареста, ранее избранного судом, на содержание под стражу.

Напомним, этот чиновник также подозревается в присвоении 400 тыс. грн бюджетных средств, полученных от городского совета на выполнение работ, путем служебного подлога строительной документации.

В ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Следствие обвинило в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних детей также бывшую старшую воспитательницу лагеря «Виктория».

Суд санкционировал содержание под стражей без права на залог директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна. Под круглосуточным домашним арестом находится ведущий инспектор Киевского районного подразделения ГосЧС, которого подозревают в служебной халатности.
ForUm

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