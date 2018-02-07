В Киевский районный суд Одессы поступил обвинительный акт в отношении старшего воспитателя (ответственного за пожарную безопасность) коммунального внешкольного учебного заведения «ОМД ОСК «Виктория». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних детей вследствие небрежного и недобросовестного к ним отношения, повлекшем смерть несовершеннолетних и другие тяжкие последствия (ч.2 ст.137).

12 января Приморский районный суд города Одессы продлил обвиняемой меру пресечения в виде личного поручительства на 2 месяца.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога. Однако в ноябре он вышел под залог в 128 тыс. грн.

28 ноября Приморский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области об отстранении Саркисяна от занимаемой должности.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 28 сентября Одесский апелляционный суд отпустил Наталью Янчик на поруки.

20 ноября 2017 года Апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания под стражей директора детского без возможности внесения залога.