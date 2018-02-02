Следователями прокуратуры сообщено о подозрении в служебной халатности одному из ведущих инспекторов Киевского районного отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, который проводил проверки в детском лагере «Виктория», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что указанным должностным лицом в течение 2016-2017 гг. неоднократно выявлялись нарушения пожарной безопасности в детском учреждении «Виктория», в связи с чем составлены акты, предписания об устранении нарушений в сфере гражданской защиты техногенной и пожарной безопасности и протоколы об административном правонарушении.

В прокуратуре подчеркнули, что наряду с этим из-за небрежного отношения к своим обязанностям инспектором районного отдела ГУ ГосЧС не приняты меры для подготовки материалов иска в административный суд относительно полного или частичного приостановления работы лагеря, деятельность которого в таких условиях привела к пожару и гибели троих детей.

По ходатайству прокуратуры судом служащего уже отстранили от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Кроме того, по результатам проверки, инициированной прокуратурой Одесской области, Главным управлением ГосЧС в области с учетом выявленных нарушений пожарной и техногенной безопасности внесен иск в окружной административный суд о полной остановке работы коммунального заведения.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога. Однако в ноябре он вышел под залог в 128 тыс. грн.

28 ноября Приморский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области об отстранении Саркисяна от занимаемой должности.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 28 сентября Одесский апелляционный суд отпустил Наталью Янчик на поруки.

20 ноября 2017 года Апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания под стражей директора детского без возможности внесения залога.