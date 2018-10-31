В ноябре в Украине температура воздуха будет близкой к средним показателям этого месяца, сообщает Украинский гидрометцентр.
«Средняя месячная температура предполагается 1-7° тепла, что около средних многолетних значений», - говорится в сообщении.
Также, по прогнозу Укргидрометцентра, месячное количество осадков ожидается в пределах 25-50 мм, в горах местами 60-105 мм. Такие показатели для Карпат, Закарпатья, Прикарпатья и Хмельницкой области меньше (65-79%), для остальной территории в пределах (80-100%) средних многолетних значений.
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