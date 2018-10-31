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Вступил в законную силу обвинительный приговор Сватовского районного суда Луганской области в отношении жителя Луганска, которого Служба безопасности Украины разоблачила в участии в незаконных вооруженных формированиях террористической организации «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники контрразведки Управления СБ Украины в Харьковской области установили, что 22-летний мужчина с начала боевых действий на востоке страны активно отстаивал идеи отделения Луганщины от Украины и создания на ее территории пророссийского псевдогосударственного образования. С октября 2015 года по январь 2016 он был участником так называемой 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го мотострелкового корпуса армии «ЛНР», которая дислоцировалась вблизи села Пионерское Станично-Луганского района области. Боевик занимал должность сапера, выполнял задачи по боевой охране и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии.

После возникновения проблем с финансированием незаконного вооруженного формирования боевик переехал в Россию на заработки. Из-за конфликта с работодателем он попал в поле зрения российских силовиков и решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае на территории Харьковского района во время пересечения государственной границы Украины на пункте пропуска.

Приговором суда указанного гражданина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Он приговорен к четырем годам лишения свободы.

 
ForUm

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