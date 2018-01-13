Приморский районный суд Одессы вчера поздно вечером еще на 60 дней продлил срок содержания по стражей директора детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна, в котором 15 сентября 2017 года при пожаре погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».

12 января суд продолжил заседание, начавшееся 11 января, на котором рассматривалось ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Саркисяна в СИЗО. Защита Саркисяна настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест. Адвокаты утверждали, что виновниками трагедии в «Виктории» являются городские чиновники, а из Саркисяна хотят сделать «козла отпущения».

По словам защитников, якобы руководитель комплекса был против заселения детей в деревянные срубы, но на этом настояло вышестоящее руководство, сообщает УНИАН.

Также отмечалось, что декларация Государственной архитектурно-строительной инспекции на начало строительных работ была фикцией, а само строительство проходило ускоренными темпами.

Сам Саркисян утверждает, что не располагал полномочиями для заключения соответствующих договоров, и отрицает свою вину. Заслушав доводы сторон, суд принял решение оставить Саркисяна в СИЗО еще на 60 суток.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога. Однако в ноябре он вышел под залог в 128 тыс. грн.

28 ноября Приморский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области об отстранении Саркисяна от занимаемой должности.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 28 сентября Одесский апелляционный суд отпустил Наталью Янчик на поруки.

20 ноября 2017 года Апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания под стражей директора детского без возможности внесения залога.