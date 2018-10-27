Президент Петр Порошенко поздравил украинскую команду на «Играх непокоренных», которые завершились в Австралии. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Очень ждем вас в Украине. Сделаем торжественное празднование вашего приезда. Мы вас очень любим. Мы за вас очень болеем. Мы очень гордимся вами. Вы лучшее, истинное лицо Украины - сильное, красивое, патриотическое. Спасибо вам», - подчеркнул Глава государства во время видео-конференции с украинскими спортсменами.

Президент отметил, что с удовольствием вспоминает прошлогоднюю встречу с членами украинской команды, которые участвовали в «Играх непокоренных» в Канаде. «Тогда украинская команда «непокоренных», лучшая в мире, получила 14 медалей. В этом году вы нас порадовали 20 медалями», - отметил он, добавив, что украинская команда на самом деле получила 22 медали и две награды лучников пошли в общий зачет.

Глава государства напомнил, что 14 октября во время встречи со спортсменами накануне их отъезда в Австралию, они пообещали, что покажут себя с лучшей стороны, и выполнили это обещание. «Вся Украина болела за вас, как всегда и вы это чувствуете. Украина болела во главе с украинским Президентом. Часть сердца была с вами, и вы полностью оправдали наши ожидания. Слава украинским «непокоренным» и слава Украине», - отметил Петр Порошенко.

По словам участников «Игорь непокоренных», Австралия встретила их хорошей погодой. Украинцы встретились с Принцем Гарри и просили о возможности проведения игр в Украине. По их словам, Принц Гарри рассказал, что с такой просьбой обращался Президент Украины, и этот вопрос будет рассмотрен.

«Большое спасибо. Надеюсь, как мы и договаривались, вы ему передали от меня привет. И напомните, что он мне обещал, что одни из следующих «Игр непокоренных» будут в Украине. Мы не отступим от этой договоренности ... Как по мне, Украина сейчас и украинцы одна из самых непокоренных наций мира. И мы завоевали это право проводить «Игры непокоренных», тем более, что мы имеем таких бойцов и таких настоящих чемпионов «, - отметил Глава государства.

Как сообщалось ранее, украинские спортсмены, участвующие в соревнованиях Invictus Games («Игры непокоренных») в австралийском городе Сиднее, завершили соревнования еще двумя медалями.