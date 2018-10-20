Находясь с официальным визитом в Австралии, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе приняла участие в торжествах, посвященных встрече Национальной сборной Украины «Игр Непокоренных» в Сиднее.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины.

Иванна Климпуш-Цинцадзе поздравила нашу команду и пожелала ей удачно адаптироваться, чтобы успешно начать соревнования, старт которых запланирован уже сегодня.

«С такой силой духа наших воинов мы точно победим, воплотим все запланированные изменения в стране и наконец вернемся в европейскую семью», - сказала она.

Вице-премьер-министр поблагодарила украинскую общину Сиднея, которая организовала мероприятие «Meet team Ukraine», за теплый прием Национальной сборной, отметив, что в Австралии успешно подхватили начатую в прошлом году украинцами Канады эстафету мощной поддержки участников «Игр Непокоренных» из Украины.

«Мы хотим, чтобы обычные люди и политики в Украине знали, как нам болит за Украину. Мы верим в то, что она победит агрессора и войдет в европейское сообщество», - отметил Председатель Союза украинских организаций Австралии Стефан Романов.

Он отметил важность поддержки изменений в Украине со стороны зарубежного украинства: «Через наши структуры и сообщества, через широкую общественность в партнерстве с нашими группами дружбы в парламентах Австралии и Украины, через наши посольства в Киеве и Канберре мы будем работать для достижения наших целей».

«Все изменения невозможно завершить за несколько лет. Нужны усилия, сосредоточенность и настрой идти дальше выбранным путем», - сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она также поблагодарила диаспору за помощь Украине в тяжелые времена противостояния российской агрессии и внутренней трансформации Украины, подчеркнув, что украинцев во всем мире объединяет стремление к свободе, справедливости и отрицание любой тирании.

Попутно Вице-премьер-министр поздравила украинцев Австралии с 70-летием прибытия первых мигрантов из Украины на «зеленый континент». Говоря о мотивации тех украинцев в 1940-х годах, она отметила, что ими, как и гражданами Украины зимой 2013 - 2014, двигало желание избавиться тирании и жить в свободном демократическом обществе.

Также Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила важность распространения правдивой информации об Украине за рубежом, в частности, путем привлечения к этой работе диаспоры.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко посетил местоположение Национальной сборной ветеранов, которая готовится к участию в международных соревнованиях «Игры непокоренных», которые состоятся 20-27 октября в Сиднее в Австралии.