Украинец Юрий Дмитренко завоевал «серебро» в метании диска на Играх Непокоренных в Сиднее.
Об этом сообщается на странице украинской команды в Facebook.
Спортсмен с общим результатом в 36,65 уступил два очка американцу Майклу Энтони, однако обошел спортсмена из Эстонии.
Дмитренко – патрульный полицейский. Он также является ветераном АТО, участвовал в боевых действиях на Донбассе в 2014-2016 годах. В 2017 году на Играх Непокоренных был в составе резерва национальной сборной.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время