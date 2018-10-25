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Украинец Юрий Дмитренко завоевал «серебро» в метании диска на Играх Непокоренных в Сиднее.

Об этом сообщается на странице украинской команды в Facebook.

Спортсмен с общим результатом в 36,65 уступил два очка американцу Майклу Энтони, однако обошел спортсмена из Эстонии.

Дмитренко – патрульный полицейский. Он также является ветераном АТО, участвовал в боевых действиях на Донбассе в 2014-2016 годах. В 2017 году на Играх Непокоренных был в составе резерва национальной сборной.
ForUm

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