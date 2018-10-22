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Украинцы Александр Белобоков и Сергей Ильницкий завоевали золотые медали по гребле на тренажерах на «Играх непокоренных», сообщеается на странице украинской команды в Facebook.

Отмечается, что Александр Белобоков победил в гребле на тренажерах в категории Men's IR3 (скорость за одну минуту).

В то же время капитан украинской команды Сергей Ильницкий завоевал вторую золотую медаль по гребле на тренажерах.

Напомним, в воскресенье, 21 октября, в первый день соревнований «Игры непокоренных» в Сиднее украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке.
ForUm

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