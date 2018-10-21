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В воскресенье, в первый день соревнований «Игры непокоренных» в Сиднее украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке, пишет Украинская правда.

«Это первая медаль в копилке украинской сборной на нынешних соревнованиях и первая за два года медаль в велоспорте», - сообщает пресс-служба Минобороны.

Вместе с тем, как сообщает МВД, результат Фищука в индивидуальной гонке в велоспорте - 2 минуты 53 секунды.

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с третьим и четвертым местами.

«Поздравляю Дениса Фищука с бронзой, добытой в велогонках на время, и Сергея Шимчака с четвертым местом», - говорится в Twitter президента.

Как сообщалось ранее, находясь с официальным визитом в Австралии, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе приняла участие в торжествах, посвященных встрече Национальной сборной Украины «Игр Непокоренных» в Сиднее.
ForUm

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