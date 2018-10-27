Не стоит думать, что компьютер – это просто средство для развлечений. Это далеко не так, потому как многие люди зарабатывают с их помощью деньги себе на хлеб. Как и любой инструмент для заработка денег, электронное устройство должно быть максимально надежным, чтобы оно никогда не подвело в трудную минуту, пишет internetua.

Качественное «железо», установленное в ПК, навряд ли приведет к его неожиданной поломке, а вот операционная система Windows 10 вполне себе может. За последний год компания Microsoft успешно выпустила два крупных обновлений для Windows 10, а также более сотни мелких. При этом, все крупные апдейты попросту провалились, потому как их установка выводила компьютеры из строя.

От этого пострадали очень многие люди, которые с каждым днем все сильнее убеждаются в том, что данная операционная система не может вызывать чувство надежности и уверенности в завтрашнем дне. Всегда есть вероятность, что после очередного апдейта электронное устройство откажется включаться.

Большую часть проблем с Windows 10 можно решить при помощи обращения к профессионалу, который за денежное вознаграждение их исправит, однако далеко не всегда содеянное сотрудниками Microsoft можно вернуть обратно. Например, выпущенный в начале нынешнего месяца апдейт под названием October 2018 Update приводил к потере личных данных, которые попросту безвозвратно удалялись из-за ошибки при синхронизации данных с облачным хранилищем OneDrive.

При этом все крупные обновления для десятой «винды» тестируются практически по полгода. Все указывает на то, что доверие пользователей к Windows 10 с каждым днем падает все сильнее, а происходит это из-за проблем после установки обновлений. Все можно было бы исправить очень просто – достаточно добавить в ОС специальную настройку, позволяющую навсегда отключить поиск апдейтов, а также их установки. Увы, но такой в операционной системе попросту нет, то есть Microsoft принудительно навязывает обновления.

Чтобы хоть как-то себя обезопасить от выхода компьютера из строя из-за Windows 10 не стоит устанавливать какие-либо обновления сразу после их выхода. Кроме того, чтобы не лишиться жизненно важной информации, следует хранить ее копии в независимых облачных хранилищах, вроде Google Drive.

Как сообщалось ранее, в операционной системе Windows 10 была обнаружена новая «дыра», которая представляет из себя уязвимость нулевого дня. С ее помощью можно не только украсть все личные данные какого-либо пользователя, но еще и вывести из строя его электронное устройство.