Кто бывал лично на автомобильных кладбищах знает, что зрелище это не для слабонервных. Однако в мире есть несколько автосвалок, которые пользуются популярностью. А некоторые даже функционируют в виде музеев, передает autobattle.club.

Old Car City

В Соединенных Штатах в штате Джоржия, местный бизнесмен коллекционировал раритетные машины. Он свозил и свозил их, пока не набралось довольно большое количество. Бизнесмен умер. Автомобили остались под открытым небом.

Сыну бизнесмена досталось в наследство 4500 раритетных машин. Унаследовав от отца также предприимчивость, сын устроил некий музей под открытым небом с платным входом (25 долларов).

В Бельгии есть стихийное кладбище машин Châtillon Шатийон

Тут нашли свое последнее пристанище автомобили американских военных со времен второй Мировой войны.

В США есть еще одна свалка - M&M auto salvage, которая больше походит на некий склад

Тут располагается хранилище автомобилей после краш-тестов.

В Японии есть так называемое кладбище машин R31 House

Примечательно, что подавляющее большинство «усопших» - это модель Nissan Skyline R31. Всего тут хранится 400 автомобилей.

В городе Ораньемунд, что в Намибии, есть свое кладбище автомобилей

В городе проживали шахтеры, которые работали на добыче алмазов. Поэтому в город было запрещено въезжать на своей машине. По мнению властей, таким образом они предупреждали хищение алмазов.