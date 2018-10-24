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Украинские пловцы завоевали еще четыре медали на «Играх непокоренных» в Сиднее.

Об этом говорится на странице украинской команды в Facebook.

«50 метров брассом стали победными для Виктора Шинкарука! Владимир Король занял четвертое место – понемногу сказывается усталость от предварительных заплывов, а впереди еще целый день», - говорится в сообщении.

Владимир Король завоевал серебряную награду по плаванию на дистанции 50 метров на спине.

В заплыве вольным стилем на дистанции 50 метров украинских призеров было двое:  Богдан Оксентюк Владимир Король.

Таким образом в копилке сборной Украины – три золотых, четыре серебряных и две бронзовых награды.
ForUm

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