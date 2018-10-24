Украинские пловцы завоевали еще четыре медали на «Играх непокоренных» в Сиднее.
Об этом говорится на странице украинской команды в Facebook.
«50 метров брассом стали победными для Виктора Шинкарука! Владимир Король занял четвертое место – понемногу сказывается усталость от предварительных заплывов, а впереди еще целый день», - говорится в сообщении.
Владимир Король завоевал серебряную награду по плаванию на дистанции 50 метров на спине.
В заплыве вольным стилем на дистанции 50 метров украинских призеров было двое: Богдан Оксентюк Владимир Король.
Таким образом в копилке сборной Украины – три золотых, четыре серебряных и две бронзовых награды.
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