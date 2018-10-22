Жители столичной Троещины утром 22 октября заблокировали пути городской электрички, требуя соблюдать график движения и увеличить количество вагонов в поезде.

«Укрзализныця» продемонстрировала экстерьер отремонтированных рельсовых автобусов Pesa для маршрута Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт.

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ.

В среду, 24 октября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий: дожди, в западных областях с мокрым снегом.

В период с 19 по 22 октября стоимость LPG на украинских заправках снова выросла на 10-50 коп./л и обновила исторические максимумы.

Почти половина украинцев – 48% – считают реальным возвращение украинского контроля над Крымом, 36% – не верят в такую ​​возможность.

Служба безопасности заявляет, что бизнесмен и общественный деятель Тимофей Нагорный должен был создать политическую партию для продвижения интересов России. Апелляционный суд Киева избрал для него меру пресечению содержание под стражей без возможности внесения залога.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом.

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины

Верховный суд признал, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимыми с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным в ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса Украины.