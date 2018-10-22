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Служба безопасности заявляет, что бизнесмен и общественный деятель Тимофей Нагорный должен был создать политическую партию для продвижения интересов России.

Об этом во время брифинга заявил глава управления СБУ Киева и области Олег Валендюк, сообщает «Украинская правда».

«По заданию кураторов из ФСБ общественный деятель должен был создать и развить политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических инетресив РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине», – сказал он.

По версии следствия, политсила Нагорного должна была принять участие в выборах.

Ее лоббирование интересов России должно было заключаться в препятствовании вступлению Украины в ЕС и НАТО, поднятии вопроса о предоставлении русскому языку статуса государственного.

СБУ утверждает, что Нагорный был завербован российской Федеральной службой безопасности.

Украинские правоохранители продемонстрировали видеозаписи, на которых бизнесмен якобы рассказывает, как его задержали и вербовали в Москве. С российскими спецслужбами подозреваемый общается с 2013 года.

СБУ также рассказала, как вышла на вероятную преступную деятельность Нагорного.

К украинским силовикам обратился российский бизнесмен, которому предложили за деньги закрыть уголовные дела против него и его родителей в России. Среди посредников якобы был Нагорный. 

«Они предлагали российскому бизнесмену, который сейчас находится на территории Украины, мошенническим путем решить вопрос с правоохранительными органами России, путем передачи им значительных средств. В данном случае речь идет о 0,5 и 1 млн евро», – сказал представитель СБУ.

К закрытию дела против бизнесмена якобы имели должны были привлечь генерального прокурора России Юрия Чайку и сына экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки.

2 и 3 октября в Киеве при передаче денег задержали двух россиян.

Им сообщили о подозрении в совершении совершенного покушения на мошенничество в особо крупном размере.

Россиян арестовали с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн та 15 млн грн соответственно.

В то же время, одному из граждан России объявлено о подозрении в шпионаже в пользу службы внешней разведки Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По словам украинских правоохранителей, задержанные в Украине два гражданина России имеют адвокатские удостоверения РФ.

Напомним, 4 октября Печерский суд Киева избрал Нагорному меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 528,6 тысяч гривен.

11 октября он вышел на свободу из СИЗО СБУ. 

Служба безопасности Украины подозревает Нагорного в  государственной измене. 
ForUm

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