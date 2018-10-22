Апелляционный суд Киева избрал меру пресечению для бизнесмена Тимофея Нагорного содержание под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщает Радио Свобода.

4 октября Печерский районный суд Киева принял решение об аресте Нагорного с возможностью выхода под залог в размере 528 600 гривен. Соратники бизнесмена внесли эту сумму 10 октября, после чего он вышел на свободу.

22 октября апелляционный суд рассматривал две жалобы на решение Печерского суда: прокуратуры и адвоката Нагорного. Следствие по своей апелляции просило отменить возможность выхода подозреваемого под залог и вернуть его в СИЗО. Защита требовала отпустить Нагорного на поруки народного депутата Виталия Куприя и олимпийского чемпиона Богдана Макуца. После рассмотрения этих жалоб суд принял решение удовлетворить апелляцию прокуратуры.

В этот же день утром глава киевского управления СБУ Олег Валендюк провел брифинг, на котором объявил, что Нагорному выдвинуты подозрения в совершении двух преступлений: государственной измены (ст. 111 УК) и мошенничества (ст. 190 УК). По версии следствия, в сентябре 2014 года подозреваемый завербовали российские спецслужбы в Москве, когда он поехал туда участвовать в «Марше мира».

Подозрение в мошенничестве заключается в том, что, по версии следствия, Нагорный получил от российского бизнесмена Алексея Дашутина 1 млн евро. СБУ утверждает, что за эти деньги украинец обещал помочь Дашутину избежать уголовного преследования в России посредством сына экс-прокурора Украины Артема Пшонки. 22 октября СБУ опубликовала записи скрытого наблюдения за Нагорным, которые, по версии следствия, подтверждают его причастность к преступлениям.

Нагорный все обвинения отвергает и утверждает, что его вербовали российские спецслужбы. На суде он заявил, что россиянин Дашутин действительно давал ему деньги для создания новой политической силы в Украине. Подлинность видеозаписи, обнародованной СБУ, Нагорный и его адвокат комментировать отказались.

Тимофей Нагорный – украинский бизнесмен, меценат, общественный деятель, продюсер, президент «Фонда волонтеров Украины», директор международной компании «Спорт-Сервис». С 2004 по 2009 год был женат на олимпийской чемпионке 1996 Лилией Подкопаевой.